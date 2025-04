Simone Muratore si racconta: 'Prima mettevo il calcio avanti, ora salute al primo posto. L'aria di vinovo è diversa'

Getty Images

Su DAZN è uscito il nuovo Original dello Juventus Creator Lab. “Secondo tempo -. La ex giovane promessa bianconera che ha dovuto dire addio al calcio giocato a soli 23 anni per una rara forma di tumore cerebrale e che pochi mesi fa è tornato nel club con un altro ruolo, ovvero da collaboratore tecnico del settore giovanile bianconero.E proprio di questa nuovo capitolo con la Juventus, Gianluca, Football Teams Staff Coordination Manager del club, ha parlato così “Quando tu ti confronti con i ragazzini che sono lì, con la bocca e il cuore spalancati, pronti ad assorbire ogni cosa, avere di fronte un ragazzo cresciuto nel settore giovanile, che ha esordito in prima squadra, che ha avuto momenti difficili ma li ha superati, sicuramente permette di creare un bel rapporto. Abbiamo pensato di affidargli il duplice ruolo del secondo gruppo dell'Under 14 e parallelamente nel team del lavoro individuale.speriamo che possa imparare e crescere. Lo accompagneremo, fa parte della nostra famiglia e capiremo cosa vorrà fare da grande".

A prendere parola poi è lo stesso Muratore, che torna sulla malattia e l'operazione a cui è andato incontro: "Ho pensato,Avevo bisogno di mia madre, perché poi un suo abbraccio fa la differenza: in quel momento lì è stato unico per me. La parte destra non è uguale alla sinistra, non ho la stessa sensibilità di prima e anche la memoria va e vieneIn una scala prima mettevo avanti il calcio, ora sicuramente la salute e la famiglia al primo posto".L'ex giocatore bianconero parla poi anche del suo nuovo percorso alla Juve: "Per me il calcio è divertimento, felicità e passione ed è quello che cerco di trasferire ora ai ragazzi. Stanno seguendo il loro sogno.