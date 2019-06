Simone Inzaghi resta alla Lazio. Il tecnico biancoceleste esce dal 'mercato': a deciderlo è stato l'allenatore di comune accordo con Claudio Lotito, con il quale Inzaghi ha raggiunto un'intesa pressoché totale. Sarà lui a guidare la squadra di Roma, sarà lui a proseguire un lavoro che dura ormai da quattro anni. Sarà lui anche ad allungare il proprio contratto: la Lazio gli ha promesso un'estensione fino al 2021, con l'ingaggio portato a 2 milioni di euro netti a stagione. Domani, come racconta Tuttosport, potrebbe essere ratificato l'accordo. Accostato alle panchine di Juve e Milan, Simone Inzaghi prende così la sua grande decisione: resterà all'ombra dell'Olimpico, per tentare l'assalto alla qualificazione in Champions League.