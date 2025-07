Simone Inzaghi piomba sull'obiettivo di mercato della Juventus

Getty Images

L’Al-Hilal di Simone Inzaghi fa sul serio per Ederson. Il centrocampista brasiliano dell’Atalanta è finito nel mirino della formazione araba, pronta a mettere sul piatto un’offerta importante per strappare il giocatore alla Dea. Come riportato da SBA Sport, la trattativa tra i due club è già partita e si trova in fase avanzata, anche se l’intesa economica non è ancora stata raggiunta.Ederson, classe 1999, è stato uno dei pilastri della scorsa stagione nerazzurra e anche l’Inter aveva messo gli occhi su di lui, soprattutto in caso di cessione di Hakan Calhanoglu. Tuttavia, è proprio l’ex tecnico nerazzurro Inzaghi ad aver chiesto esplicitamente l’acquisto del brasiliano, convinto che possa formare con Sergej Milinkovic-Savic una delle coppie di centrocampo più forti del campionato saudita.

L’Atalanta, dal canto suo, ha fissato il prezzo: servono oltre 70 milioni di euro per portare via Ederson da Bergamo. Una cifra che lo renderebbe uno dei giocatori più costosi mai venduti dal club, superando anche i trasferimenti di Koopmeiners alla Juventus e di Retegui all’Al-Qadsiah.