Manca sempre meno all'inizio del giorno più atteso dell'anno per i tifosi di Inter e Juve, che vedranno le due squadre affrontarsi nel big match di San Siro. Nella giornata odierna l'allenatore nerazzurro Simone Inzaghi ha analizzato il match in conferenza stampa, dove ha parlato così delle antagoniste."Non mi interessa quello che fanno gli altri, guardiamo solo a noi stessi. So qual è il nostro percorso, so che abbiamo delle responsabilità e non ci nascondiamo, ma non faccio griglie. Cercheremo di fare più partite possibili".