Dopo aver rinnovato il contratto nel giugno 2022 e nel settembre 2023,si sta preparando a mettere la firma sul suo terzo rinnovo con l'Inter. Il terzo capitolo di questa saga si scriverà dopo la conquista dello Scudetto: sebbene la dirigenza non abbia fretta e voglia affrontare la questione in modo ponderato, Inzaghi si è indubbiamente guadagnato sul campo una promozione considerevole.Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nuovo contratto sarà più lungo del precedente e potrebbe essere redatto in tempi più rapidi rispetto alle abitudini precedenti. Dopo aver concluso con successo il primo ciclo con l'Inter, Inzaghi si prepara per il prossimo triennio, poiché il 2027 rappresenta l'orizzonte temporale attorno al quale ci si sta muovendo. È la data di scadenza dei contratti anche per il gruppo dirigente, dal direttore sportivoall'amministratore delegato Giuseppe Marotta, il quale ha ribadito più volte di non voler andare oltre.