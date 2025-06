Simone Inzaghi, la pagella di Gazzetta è durissima: 'Non capisce nulla, forse si rifarà in Asia'

Getty Images

Il giorno dopo la clamorosa sconfitta per 5-0 contro il Paris Saint-Germain in finale di Champions League, l’Inter si ritrova sommersa dalle critiche. Il tracollo contro i francesi ha lasciato il segno, con una prestazione definita disastrosa sotto ogni aspetto. La Gazzetta dello Sport ha assegnato voti durissimi ai protagonisti nerazzurri, senza alcuna attenuante per la prestazione della squadra, completamente surclassata sul piano tecnico, fisico e tattico.A finire nel mirino, più di tutti, è stato l’allenatore Simone Inzaghi, valutato con un impietoso 3 in pagella. Il quotidiano sportivo non ha usato mezzi termini: “Non capisce nulla delle rotazioni e delle pressioni del PSG. Quasi imbarazzanti le scelte sui cambi. Forse si rifarà nella Champions d’Asia. Forse”. Un giudizio che riflette la profonda delusione per l’approccio alla partita e la gestione dei momenti chiave.

Il futuro del tecnico piacentino resta ora in forte bilico, con dubbi che si estendono a tutto il progetto tecnico nerazzurro. Il Mondiale per Club incombe, ma la batosta di Champions potrebbe cambiare gli scenari. Inzaghi dovrà decidere se continuare o guardare altrove, mentre l’Inter è chiamata a raccogliere i cocci di un finale amarissimo.