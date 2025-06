Simone Inzaghi, il futuro all’Inter è in bilico. Può diventare un’opzione per la Juventus?

Dopo la pesantissima sconfitta nella finale di, Simone Inzaghi ha lasciato aperti molti interrogativi sul suo futuro all’Inter . “Non so se partirò per il Mondiale per Club”, ha dichiarato il tecnico piacentino, alimentando dubbi e riflessioni all’interno del club nerazzurro.Nei prossimi giorni, dirigenza e allenatore si incontreranno per definire se ci saranno i presupposti per proseguire insieme oppure se le strade si divideranno. L’amarezza per come si è conclusa la stagione potrebbe portare a un cambiamento radicale, non solo tecnico ma anche progettuale, rendendo il futuro di Inzaghi uno dei temi caldi del panorama calcistico italiano.

Inzaghi Juve, una scelta possibile?

Futuro Inzaghi, le ultime dall’Arabia

Negli ultimi giorni, alcune indiscrezioni hanno accostato il nome di Inzaghi alla Juventus. Al momento, i bianconeri sembrano intenzionati a continuare con Igor Tudor, almeno fino al Mondiale per Club, ma non si esclude un possibile ribaltone. Inzaghi è un profilo stimato, capace di dare continuità tecnica e risultati, e in un mercato degli allenatori già particolarmente turbolento, il suo nome resta comunque da monitorare. Tuttavia, ad oggi, la pista Juventus appare complessa, più una suggestione che una trattativa concreta, anche se in Serie A tutto può cambiare rapidamente.Molto più concreta, invece, sembra la possibilità di un trasferimento di Inzaghi in Arabia Saudita. L’Al Hilal, club tra i più ricchi e ambiziosi del Paese, sta spingendo da tempo per portarlo sulla propria panchina, mettendo sul piatto un ingaggio importantissimo e la prospettiva di un mercato faraonico. Da fonti vicine al club saudita si parla addirittura di un accordo verbale già raggiunto, in attesa della risposta definitiva del tecnico. In questo scenario internazionale in rapida evoluzione, il futuro di Inzaghi potrebbe presto prendere una svolta clamorosa, lontano da Milano e dal calcio europeo.