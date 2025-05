Il Messaggero - Simone Inzaghi alla Juventus: Elkann pronto a chiamarlo se salta Conte

AFP via Getty Images

Simone Inzaghi-Juventus, cosa sappiamo

In Serie A si è ufficialmente scatenato il valzer delle panchine. Con un ulteriore importante scossone nella giornata di ieri, quando si sono registrate le dimissioni dalla Fiorentina di Raffaele Palladino, a quanto pare irrevocabili. Molto, al momento, ruota anche intorno alla figura di in bilico tra Juventus e Napoli , la cui decisione potrebbe condizionare anche quella diche ha sul tavolo un'offerta allettante del Milan ma è stato anche individuato dal club partenopeo come eventuale sostituto del collega salentino.

Le parole di Inzaghi sul futuro

In casa bianconera, come dicevamo, sono quindi ore caldissime, con John Elkann che sembra pronto a muoversi personalmente, qualora ce ne fosse bisogno, per convincere Conte a tornare "a casa", valutando però al contempo anche possibili alternative. Tra cui una - segnalata da Il Messaggero - che avrebbe del clamoroso: nel caso in cui l'attuale allenatore del Napoli optasse per la permanenza in Campania, l'ad di Exor sarebbe infatti disposto a chiamare, a prescindere dall'esito della finale di Champions League tra Inter e PSG.Il tecnico piacentino - spiega il quotidiano - ha già un'offerta biennale dall'Al-Hilal da 60 milioni complessivi, e all'improvviso si potrebbe trovare davanti quella molto più "economica" della Juve, ma anche assai ambiziosa: stuzzicante per Simone sarebbe l'idea di riportare la Signora allo scudetto, forse ancora più che continuare il percorso con l'dove le tensioni potrebbero aumentare in caso di sconfitta a Monaco di Baviera. Forse solo una suggestione per ora, ma va rilevato che lo stesso Inzaghi, giusto un paio di giorni fa, ha ammesso di avere anche proposte dall'Italia, oltre che dall'Arabia e da altre parti d'Europa: che sulle sue tracce ci sia davvero anche la Juventus?Intanto, comunque, il suo pensiero è solo alla finale di Champions: "Posso solo dire che la mia società mi conosce bene fortunatamente. Ci sono richieste fortunatamente, dall'Italia, dall'estero e dall'Arabia, ma sarebbe folle adesso pensare a quello. Come ha detto il presidente, il giorno dopo la partita o quello successivo ci siederemo e parleremo con un unico obiettivo, che è il bene dell'Inter. Se ci saranno le componenti e i presupposti andremo avanti in armonia come fatto negli ultimi anni. Parlarne oggi però sarebbe come parlare del campionato, sarebbe folle parlare di una cosa che non esiste considerando quello che ci aspetta sabato".





