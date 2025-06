Simone Inzaghi-Inter, 'possibilità concrete di addio'. Dove può andare

Getty Images

Il futuro di Simone Inzaghi all’Inter è tutt’altro che definito. Come riportato da Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato, l’allenatore nerazzurro incontrerà la dirigenza all’inizio della prossima settimana per discutere il possibile proseguimento del suo percorso a Milano. Dopo la pesante sconfitta nella finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, la posizione del tecnico è tornata in discussione.Secondo quanto riferisce Romano, le possibilità di una separazione tra Inzaghi e l’Inter sono concrete. Il club valuterà con attenzione il bilancio della stagione e le prospettive future, ma intanto sul tavolo c’è anche una proposta ufficiale da parte dell’Al Hilal. La squadra saudita, una delle più ricche e ambiziose del Medio Oriente, avrebbe già fatto pervenire un’offerta importante per convincere Inzaghi a trasferirsi in Arabia Saudita.

“Inzaghi incontrerà la dirigenza dell’Inter all’inizio della prossima settimana per discutere il suo futuro. Le possibilità di una separazione sono concrete, con l’offerta dell’Al Hilal già disponibile sul tavolo”, ha scritto Fabrizio Romano.La decisione finale spetterà ora all’allenatore, che dovrà scegliere tra la permanenza all’Inter, dove ha ancora un anno di contratto, o l’inizio di una nuova avventura professionale all’estero.