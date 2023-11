A TMW Radio, Andrea Agostinelli parla così di: "Simone Inzaghi è sopra Conte e Allegri. Lo sta dimostrando. Con lui ci sono dei luoghi comuni, vedi il gioco. Ora sta giocando molto bene. Prima del Covid la Lazio era arrivata col gioco a un punto dalla Juventus. Deve vincere il campionato, perché lo porterà a livello dei grandi allenatori europei. Per me c'è già, per molti ancora no e per questo deve vincere lo scudetto. L'allenatore non è bravo solo quando le cose vanno bene. Nei momenti di difficoltà riesce a tirarsi fuori da essi, anche grazie al suo staff. E' stato super-criticato, ma si è tirato fuori dai guai. Questa è la chiave di ogni allenatore".