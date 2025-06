Simone Inzaghi alle firme con l'Al Hilal. Ingaggio monstre: quanto guadagnerà

È ufficiale: sarà Simone Inzaghi è il nuovo allenatore dell’Al Hilal. A riportarlo è Fabrizio Romano, sempre puntuale nelle sue indiscrezioni di mercato. Il tecnico italiano, reduce da stagioni di buon livello con l’Inter, sta firmando proprio in queste ore a Parigi il suo contratto biennale con il club saudita, alla presenza del presidente della società.Secondo quanto rivelato da Romano, Inzaghi percepirà un ingaggio monstre: 26 milioni di euro netti a stagione, uno dei più alti nella storia per un allenatore italiano. Inzaghi ha scelto di affrontare una nuova sfida, stavolta fuori dall’Europa, in un campionato in piena espansione.

L’Al Hilal, protagonista indiscusso del mercato saudita e già casa di numerosi campioni internazionali, punta forte sull’ex tecnico interista per proseguire il suo percorso di crescita e dominare anche a livello continentale. La firma rappresenta un passaggio storico per il calcio italiano e conferma il forte interesse della Saudi Pro League per i grandi nomi europei.