Simone Guerra, UFFICIALE il rinnovo con la Juventus: tutti i dettagli

Simone Guerra rinnova con la Juventus

Novità di mercato in casa: è ufficiale il rinnovo di contratto di, che ha prolungato il suo accordo con il club bianconero fino alEcco il comunicato del club: "L’attaccante classe 1989, uno dei protagonisti della rimonta in campionato in questo 2025 in Serie C della squadra bianconera, è risultato decisivo anche in questa stagione per le sorti della Next Gen - autore complessivamente di 15 reti e cinque assist in 31 gare tra Serie C, playoff e Coppa Italia di categoria. Dall’agosto 2023 a oggi, Guerra ha raccolto in totale 71 presenze con la maglia della Next Gen e con 33 gol a referto è il miglior realizzatore della storia della seconda squadra bianconera. Un record che potrà provare a consolidare anche nella prossima annata: congratulazioni, Simone!".

Simone Guerra-Juventus Next Gen, i numeri della stagione