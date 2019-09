Simona Ventura, che oggi esordisce su Rai 2 con "La Domenica Ventura", ha parlato ai microfoni di Gazzetta.it del suo pronostico per lo scudetto: "Ho scommesso un bel gruzzoletto sulla vittoria dell’Inter. Potrebbe essere l’anno buono con Antonio Conte in panchina. Ma potrebbe esserlo anche per il Napoli che sogna questo scudetto da anni e vive una passione meravigliosa. La Juve? Penso abbia tutto per vincere la Champions. Prima o poi ce la farà. Ma in Serie A resta, comunque, la quadra da battere".