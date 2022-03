Giovanni Simeone, a L'Arena, ha parlato così dell'ex compagno Vlahovic: "A me lui piace molto. Ho giocato con Dusan. Ha tanta voglia di imparare, di crescere. Questo è il calcio, il resto conta fino ad un certo punto. Fiorentina? Ho bei ricordi. Sono stato bene, Giulia è di Firenze. Ma ora gioco per l’Hellas. Mi fa piacere che ci sia il gemellaggio ma noi andiamo là per vincere".