Giovanniha parlato a Dazn dopo la gara del Napoli. Le sue parole:"Da un mese prima della partita tutti a chiedermi biglietti. Appena sono entrato ho capito che era una partita speciale. Io dicevo ai ragazzi di continuare a segnare, perché non c’è maggior rispetto che continuare a giocare bene, per dimostrare loro che siamo i migliori a giocare a calcio. È stato bellissimo, bellissimo! Mi hanno fatto ricordare un concerto dei Coldplay, vedere le luci in tutto lo stadio è stato pazzesco".