Paulo Dybala è entrato nel mirino dell'Atletico Madrid. Il giocatore è stato chiesto espressamente dal Cholo Simeone che vorrebbe un top player come l'argentino per sostituire Joao Felix, un po' in difficoltà in questa stagione. A raccontare l'indiscrezione è Don Balon, con la Juve che non ha ancora risolto il nodo contratto con Dybala: la scadenza è prevista per il 2022 ma se non dovessero trovare un accordo a breve la società potrebbe decidere di cederlo in estate per non perderlo a parametro zero tra un anno.