In conferenza stampa Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, ha parlato di Alvaro, finito nel mirino di alcuni club di Serie A. Queste le sue parole:"Se ci ho parlato? Le discussioni private non le commentiamo apertamente. Sono felice di Alvaro, è importante per noi. C’è grande concorrenza davanti ed è un bene avere 5 attaccanti così. Spero che continui a fare bene come negli ultimi anni, ha giocato bene e ha ancora margini di crescita".