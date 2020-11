Il prossimo sabato, alle 20.45, la Juventus tornerà in campo per sfidare il Cagliari. La squadra di Di Francesco ha avuto un avvio di stagione piuttosto complicato; il tecnico è stato bravo a fare qualche aggiustamento tattico e ora i sardi sembrano essere più efficaci: la vittoria per 2 a 0 contro la Sampdoria lo dimostra. Tra i calciatori da temere maggiormente c'è Giovanni Simeone che ha avuto una partenza di stagione sprint, segnando 5 reti in 7 partite. Come comunicato via social, l'attaccante rossoblù sta lavorando intensamente per farsi trovare pronto alla sfida con la Vecchia Signora: "Fine settimana senza partita, ma non ci fermiamo!".