Giovanni Simeone attaccante attualmente in forza all'Hellas Verona è stato intervistato da AS. Durante l'intervista ha parlato di Dusan Vlahovic con cui ha giocato a Firenze. Queste le parole del Cholito: Ho conosciuto Dusan a Firenze. È una persona a cui piace imparare, è ossessionato dal tentativo di migliorare. Ha sempre cercato questo. Ciò che ha fatto in questi due anni lo ha portato dove è adesso e di sicuro lo porterà anche più su, più lontano. Non mi ha sorpreso perché lo conosco. Forse ora sa meglio come usare il corpo, qualcosa che prima non faceva tanto. Ma è sempre stato un grande e gli ultimi due anni lo hanno migliorato. Ha molto carattere e a molta gente questa cosa piace, a molta gente no. Il carattere balcanico è così".