Come racconta Gazzetta, Simeone la prossima stagione quasi certamente non vestirà il gialloblù, e a lui dispiacerà parecchio. Ma le sirene di mercato fischiano e non si può ignorarle. Intanto, Simeone è volato con la sua Giulia in viaggio di nozze, scegliendo una destinazione non proprio da calciatore: l’India. Luogo adatto per staccarsi dal pallone, e fare quella meditazione che lo ha appassionato e che gli ha consentito di migliorarsi anche sul campo di calcio.