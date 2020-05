Venti anni fa oggi la Lazio vinceva lo scudetto ai danni della Juve, sconfitta nella piscina di Perugia. Uno dei grandi protagonisti di quel trionfo su Simeone, oggi allenatore dell'Atletico Madrid: "Già mentre ero in aria avevo visto che la palla sarebbe entrata - ha raccontato a Il Messaggero -. Da quel momento in poi tutti i nostri pensieri si concentrarono sul diventare campioni. È stato un momento chiave perché ogni partita a Torino è molto dura. Ho fatto un gran gol di testa su un cross di Veron. Ricordo che durante stagione lo svantaggio dalla Juve aumentò fino a 9 punti e la possibilità di raggiungere il titolo sembrava lontana – spiega Simeone -. Però ci sono dei momenti importanti che segnano il percorso di una squadra. Per esempio – continua l’argentino – abbiamo vinto una partita molto sofferta a Bologna (2-3, con doppietta di Signori per i rossoblù, ndr) e un’altra molto difficile a Piacenza (0-2), e segnai in entrambe le trasferte. Non posso dimenticare le quattro reti nelle quattro gare finali della stagione".