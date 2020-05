Ha spaccato varie partite a gara in corso, prossimamente può entrare con decisione in diversi tavoli di mercato. Da jolly in campo, Douglas Costa potrebbe rivestire il ruolo di pedina di scambio di lusso. Come riporta Calciomercato.com, dopo le piste Manchester United, Chelsea e Paris Saint-Germain, l’ultima opzione per la Juventus corrisponde all’Atletico Madrid di Diego Simeone, alla ricerca di un sostituto di Lemar, vera e propria delusione dei Colchoneros . L’esterno brasiliano potrebbe essere la chiave per arrivare a profili graditi dalla Juve, come Thomas o il vecchio pallino Savic.