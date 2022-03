Questa volta lo spauracchio Ronaldo è stato scongiurato: l'Atletico Madrid esce vittorioso da Old Trafford e in parte lo fa anche grazie a quella sconfitta rimediata contro la Juventus tre anni fa. Ad ammetterlo, ai microfoni di Sky Sport, lo stesso Simeone: "Mi sono ricordato la partita contro la Juventus in Champions. All'andata vincemmo 2-0, ma al ritorno la Juve iniziò ad attaccare subito e perdemmo 3-0. Quella sconfitta ci è servita ancora".