Accostato nelle scorse settimane allaper il ruolo di vice-Vlahovic, Giovannipotrebbe invece lasciare la Serie A. Il Cholito è un obiettivo concreto del, che però prima di perfezionare il suo acquisto deve cedere Petagna al Monza: una trattativa ancora bloccata, così nel frattempo si è inserito il, che come riferisce Calciomercato.com può soffiare Simeone al Napoli. I tedeschi, infatti, lo avrebbero individuato per sostituire Haller, che starà fuori per molti mesi per curare il tumore ai testicoli.