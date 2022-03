Intervistato da L'Arena, l'attaccante del Verona Giovanni Simeone è tornato a parlare anche delle reti segnate in questa stagione alla Juve, nella gara di andata di campionato. Ecco le sue parole: "Siamo il secondo attacco d'Europa? Non è solo merito nostro ma di tutta la squadra. Noi abbiamo la fortuna di finalizzare. Il gol più bello? Il secondo alla Juve. Ho ancora i brividi addosso. Ho tirato e quel pallone è andato lì dove volevo. Pazzesco. Quella sensazione mi resterà per tutta la vita".