all'? C'è chi ci ha sperato, e non un tifoso qualsiasi. Ma il Cholo, che in un'intervista rilasciata al quotidiano Olé ha svelato un retroscena di mercato: "Vi racconto un piccolo segreto, quando abbiamo saputo dei problemi di Leo con il Barcellona abbiamo pensato di prenderlo. Però non ho chiamato lui, ho chiamato Suarez (molto amico di Messi, ndr) per capire se ci fosse anche una piccola possibilità che potesse raggiungerci a Madrid. Tutto però è durato poco, il Psg era ossessionato dall'idea di acquistare Messi - ha concluso Simeone - e quindi non è successo".