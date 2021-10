Le parole dia Dazn: "Sono in equilibrio, in un momento dove sto bene, ho lavorato tanto, sono contento perché ho trovato un equilibrio, tutto mi sta andando bene, intorno ho compagni che mi danno tutto e lo apprezzo tantissimo mi dà energia. Grazie all'Hellas che mi dà fiducia, io do tutto quello che ho. No il papà che ha giocato nell'Inter non c'entra, lui ha fatto la sua storia io la mia. Ogni anno maturo, e oggi sto bene, devo continuare così, mi devo godere il momento ma devo continuare. Il nostro obiettivo è sempre la salvezza"