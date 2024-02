L'allenatore dell'Atletico Madrid, Diego Simeone, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky, dove ha rilasciato delle indiscrezioni importanti sul suo futuro.'Tornare qui è sempre bellissimo, ho passato due anni belli, l'affetto della gente, dei compagni... Ci sentiamo e ci troviamo ancora. Ho dato tutto quello che avevo, la gente lo ha recepito nella maniera migliore, ho un grandissimo ricordo. L'Inter sta giocando un calcio tra i più concreti in Europa e mi piace molto. Penso di sì, mi piace molto, moltissimo. Ho amici, un giorno parleremo di me come allenatore in Italia'.