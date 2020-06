"La prima cosa importante è vincere per poi trovare la squadra che rende meglio. Avremo bisogno di tutti e di conseguenza vedremo giorno dopo giorno con chi iniziare". Parole e musica del Cholo Simeone. Che sulla Champions parla così: "La Champions è sempre difficile, nulla cambierà nella competizione, è impegnativa in tutti i formati. In un finale di stagione così denso e con così tante partite, è impossibile poi giocare con gli stessi giocatori in ogni momento. Dobbiamo far capire a tutti i giocatori che devono farsi trovare tutti pronti altrimenti è complicato. Non dobbiamo gonfiare troppo il petto quando vinciamo o deprimerci troppo quando perdiamo".