Dopo l'ufficialità del riscatto da parte del Verona, può scatenarsi un'asta per Giovanni Simeone - uno dei profili valutati dalla Juventus per il ruolo di vice Vlahovic. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, secondo la quale la lista di pretendenti per il Cholito è assai corposa: Juventus appunto, Lazio e Napoli in Italia; Valencia, Siviglia e Villarreal in Spagna; Newcastle in Inghilterra.