Giovanni Simeone ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro la Juventus: "L’avevamo preparato in una maniera che non ci ha aiutato, non abbiamo avuto un bell’approccio. Quando ti hanno segnato abbiamo iniziato a pressare un po’ più avanti ma loro sono stati bravi a trovare gli spazi. Ovviamente abbiamo concesso 45 minuti e non deve succedere più, siamo in un momento in cui non possiamo regalare nulla a nessuno".



JUVE – "Mi aspettavo questa Juve, giocano sempre bene e sono sempre forti. Noi abbiamo sbagliato quei 45 minuti che ci hanno tolto tanto, nella ripresa abbiamo iniziato a fare la partita che volevamo fare noi ma era tardi. Ora dobbiamo raccogliere le cose positive e pensare alla partita contro lo Spezia".



SPEZIA – "Ogni partita per noi è importante. La Juve era una partita dove potevamo fare tanto ma da oggi dobbiamo pensare allo Spezia, sarà una delle tante finali che ci aspettano".