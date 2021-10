Giovanniha segnato 6 gol contro la Juventus in Serie A, diventando un vero incubo per la difesa bianconera. Dalla stagione del suo esordio nel massimo campionato (2016/17), infatti, il Cholito è il giocatore che ha messo a segno piú reti contro i bianconeri nella competizione. Ma non solo: secondo Opta, Giovanni Simeone è diventato il settimo giocatore nella storia della Serie A a segnare 2+ gol contro la Juventus con tre maglie differenti (Genoa, Cagliari e Verona) - l'ultimo a riuscirci era stato Enrico Chiesa.