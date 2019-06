Diego Pablo Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid, spaventa la Juventus. I colchoneros accelerano nell'affare Joao Felix e sembrano pronti a pagare la clausola rescissoria di 120 milioni di euro stabilita dal Benfica per il suo cartellino. Queste le parole di Simeone a riguardo ai microfoni di Fox Sports Argentina: "Felix è il sostituto di Griezmann? Ci stiamo lavorando, è una delle opzioni. Storicamente l'Atletico acquista calciatori giovani per poi farli crescere in casa, come ha fatto con Oblak, Gimenez e Griezmann. Vogliamo un giocatore di talento che possa assimilare al meglio la nostra filosofia di gioco".