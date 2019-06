Diego Pablo Simeone che parla di Juve. No, tranquilli: il posto di Sarri non è già in discussione. Il Cholo resta saldissimo sulla panchina dell'Atletico Madrid, ma ai microfoni de La Nacion chiarisce che la corsa al vertice sarà ancora lunga per i Colchoneros: "Per cambiare la storia di un club devi vincere, lo so bene. Perché se no non cambi nulla. In questi sette anni e mezzo abbiamo vinto sette titoli - le sue parole -. L’Atletico Madrid sta iniziando a posizionarsi in quei posti che occupano Liverpool, Inter, Juventus: in quel gruppo di squadre occupiamo il 15esimo posto per budget. Alcuni hanno altri numeri"