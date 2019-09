Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, ha commentato così a Sky Sport il pareggio contro la Juventus: "Ho preferito tenere Saul al posto di Lodi, anche se non è un terzino sinistro, per sfruttare le occasioni finali. Nella più importante, avevamo in area Savic, Gimenez, Costa e SAul, abbiamo pareggiato in altezza la Juventus e fatto un golazo. Quest'anno giochiamo bene? Dobbiamo cercare l'equilibrio, dobbiamo recuperare un po' della squadra vecchia, ma qui c'è l'età. Abbiamo giocatori di 24, 21, 19 anni, mentre quelli erano di 32, 33. È come la vita, quando sei grande ti muovi bene ma non hai la forza, quando sei giovane ti muovi troppo e male. Speriamo di lavorare velocemente per trovare un'equilibrio per competere per quello che vogliamo.