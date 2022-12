L'allenatore dell'Atletico Madrid Diego Simeone ha rilasciato delle dichiarazioni su Joao Felix nella conferenza stampa odierna.'C’è un buon rapporto lavorativo da parte mia e da quando sono in questo club non mi sono mai fermato dinanzi a certe differenze che possono esserci tra le persone, perché siamo persone e non possiamo essere d’accordo su tutto. Ci sono state divergenze con tantissime persone con cui abbiamo lavorato in questi 11 anni, ma ho sempre cercato di fare il meglio per questo club. Sarà così fino all’ultimo giorno in cui sarò qui o in cui qualsiasi giocatore io alleni sarà qui'.