Simão Sabrosa, ex stella della Nazionale portoghese che in carriera ha vestito (tra le altre) le maglie di Barcellona, Atlético Madrid e Benfica, spende parole al miele per Cristiano Ronaldo. “E’ come se fosse un giovane e nel prossimo Europeo farà bene, perché lavora duramente ogni giorno”, spiega: “Anche durante le vacanze lavora ogni giorno, ecco perché è il migliore al mondo. Cristiano pensa solo a lavorare, questo è il motivo per cui è un grande giocatore. Darà una grossa mano alla Nazionale”.