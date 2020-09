Silvio Berlusconi è positivo al Covid-19: è asintomatico e attualmente in isolamento. La positività dell'ex Presidente del Consiglio e del Milan, attualmente patron del Monza, è stata riscontrata dopo un tampone effettuato al rientro dalla Sardegna (dove aveva incontrato anche Flavio Briatore, pure lui positivo al coronavirus). Non potrà assistere proprio all'amichevole Milan-Monza in programma sabato sera. Come spiega Il Tempo, Berlusconi è stato ricoverato al San Raffaele e ora si trova a casa di Daniela Santanché. Ecco le parole dell'ex Premier riportate dall'Ansa: "Sarò presente in campagna elettorale con intervistet v e sui giornali e secondo le limitazioni imposte dalla mia positività al coronavirus. Purtroppo mi è successo anche questo ma continuo la battaglia".