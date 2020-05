Un sorriso in un periodo difficile e delicato come quello attuale era proprio quello che ci voleva. A strapparlo a tutti gli italiani è stata la notizia della liberazione di, la ragazza milanese vittima di un rapimento in Kenya un anno e mezzo fa. Ad annunciarlo è stato il premier Giuseppe Conte attraverso un tweet, al quale se ne sono aggiunti tanti altri per far sentire vicinanza e calore a Silvia. Tra i molti messaggi sui social c'è anche quello dell'ex centrocampista della Juve Claudio Marchisio