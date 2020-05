"Silvia Romano è stata liberata! Ringrazio le donne e gli uomini dei servizi di intelligence esterna. Silvia, ti aspettiamo in Italia!". Con questo tweet il premier Giuseppe Conte ha annunciato la liberazione della ragazza milanese rapita in Kenya un anno e mezzo fa. Dietro al tweet di Conte, però, si cela un retroscena svelato da David Allegranti: "Conte prima ringrazia i “nostri servizi di intelligence” per la liberazione di Silvia Romano, poi cancella il tweet e ringrazia i “servizi di intelligence esterna” scrive Allegranti sul suo profilo, con tanto di screen del tweet precedente di Conte.