Finalmente, per Silvia Romano l’incubo finito ed è tornata a casa, in Italia. Dopo 18 mesi di sequestro in Kenya, la volontaria milanese è atterrata all’aeroporto di Ciampino intorno all’ora di pranzo, dopo aver volato a bordo di un aereo dell’Aise, servizio segreto per la sicurezza esterna. Silvia Romano è stata accolta dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio. A seguito, la ragazza è stata accompagnata per essere ascoltata dai pm della procura di Roma, che ha avviato un’indagine per rapimento a scopo terroristico.