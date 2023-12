queste sono le prime parole di Silvia, sorella di Giorgio, quando le viene chiesto di parlare dell'ex capitano della Juventus. Silvia è anche lei una, classe 1997 laureata in fisioterapia, al momento gioca alla Spal nel campionato di Serie C femminile. Curiosità?proprio come Giorgio. Un racconto tra emozioni della carriera calcistica e ricordi del passato. Con uno sguardo al progetto presente, quindi alla Spal e alla crescita del calcio femminile in Italia."Questi primi mesi sono stati complicati, la squadra ha avuto bisogno di un po’ di tempo per entrare nei meccanismi, ma gli ultimi risultati e le ultime prestazioni fanno ben sperare per invertire la rotta di questa prima parte di campionato. Anche per me è stato un inizio difficile, purtroppo è stato un susseguirsi di infortuni che mi hanno lasciato fuori del campo per quasi 3 mesi"."Negli ultimi anni e soprattutto con l’avvento del professionismo il livello del calcio femminile si è alzato tantissimo. Vediamo molta più padronanza tecnica delle giocatrici e molta più tattica durante le partite in particolare in quelle di serie A e B. Credo che i prossimi anni saranno fondamentali per l’ulteriore crescita del calcio femminile. Bisognerebbe continuare a crederci ed investire su di esso"."Credo che la cosa più importante che mi abbia insegnato sia il rispetto per i compagni e per gli avversari e il perseverare per inseguire i sogni e gli obiettivi. Sicuramente ho delle movenze che ricordano Giorgio e poi come lui sono un difensore fisico e grintoso e con un buon senso della posizione"."Eravamo in una cena familiare quando è uscito fuori il discorso di un possibile ritiro. Lui era tranquillo e ci ha detto che a volte bisogna fare delle scelte anche se dolorose e per lui questo anno era il momento perfetto per chiudere la sua carriera"."Il nostro obiettivo è quello della salvezza diretta da raggiungere il prima possibile e il mio è quello dirientrare il prima possibile per cercare di aiutare la squadra a raggiungere questo traguardo"."Ho scelto la Spal perché credono tanto nel settore femminile e hanno un grande progetto di crescita per gli anni a venire"."È un fratello premuroso e dolce, sempre pronto ad ascoltarti e aiutarti"."Il ricordo più bello è la vittoria del primo scudetto, quello della rinascita della Juventus. Quello più brutto è la sconfitta in finale di Champions contro il Real Madrid"."Credo sia portato per questo lavoro, è quello che gli piace fare e sono certa che in futuro diventerà un grande dirigente".