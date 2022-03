Marco Silvestri, portiere dell'Udinese, ha parlato di Kean e Dybala.



KEAN - "Moise Kean il mio compagno più forte. Un mostro. A livello fisico e tecnico, è un giocatore monumentale. E la carriera che sta facendo, nonostante abbia tanto da migliorare, potenzialmente è impressionante".



DYBALA - "Avversari? Ho giocato contro tanti forti. Ronaldo, Ibra, Vlahovic. Dybala è assolutamente incomprensibile: non sai cosa fa. Ha una tecnica da campione, da un altro pianeta. Stoppa i palloni, si gira, mette la palla in profondità. Non te l'aspetti e lo fa bene. Non capisci mai cosa sta per fare".