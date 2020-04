1









Mikael Silvestre crede che la testa di Paul Pogba "non sia più al Manchester United". Ne scrive il Daily Mail, che continua a raccontare come il francese abbia ormai deciso - definitivamente - di lasciare il Manchester dopo quattro stagioni all'ombra dell'Old Trafford. Il centrocampista, ormai ventisettenne, sembra sempre più proiettato verso il Real Madrid: al momento i blancos sono i favoriti, anche in virtù del rapporto che l'allenatore Zinedine Zidane ha con il calciatore francese. La Juve prova a resistere, ben consapevole dello sforzo economico che servirebbe per strapparlo a Solskjaer. Molto, molto difficile.