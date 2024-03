L’ex agente sportivo di Buffon, Silvano Martina, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Tuttosport, dove ha parlato anche del futuro di Massimiliano Allegri.‘Se va in Champions io dico di sì. Non è che arriva uno e ti ribalta la squadra, a meno che non punti solo sui giovani ma allora ridimensioni gli obiettivi. Mi viene da ridere quando leggo tutte queste critiche su come gioca la Juventus. Magari con un altro allenatore avrebbe ancora meno punti. Allegri merita di restare. Il valore assoluto tecnico della squadra bianconera è nettamente inferiore rispetto al passato. Vogliamo mettere Buffon in porta con davanti Barzagli, Bonucci e Chiellini? Ma non c’è solo Allegri sulla graticola. Pioli è accusato a destra e manca e magari vince l’Europa League. C’è la tendenza a bruciare tutto in un attimo. Non va bene. Vorrei sapere chi in Italia gioca bene. La verità è che la gente va allo stadio per la fede, la passione. Se va bene in un tempo vedi tre tiri in porta. Una volta ce n’erano venti e più. Ricordo un Juventus-Genoa, io difendevo la porta rossoblù e mi fecero negli ultimi 20 minuti venti tiri! Ora è un calcio bloccato, con giocatori strafisici’.