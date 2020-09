Il Viceministro della Salute Pierpaolo Sileri parla al TG1 della riapertura degli stadi: "Dimentichiamoci la capienza del 100% degli stadi. Al massimo si potrà arrivare a 1/4 della capienza con regole stringenti e in maniera graduale. Impensabile far entrare decine di migliaia di persone. Tutti dovrebbero stare distanti e tenere mascherina, e dovrebbero essere vietati baci e abbracci e tutto ciò che determina assembramento. Senza questo non si può iniziare. La partita te la guardi da casa o rispetti le regole. Le regole non sono imposizioni, sono sicurezza. La riapertura degli stadi comporta inevitabilmente un rischio, e dipenderà dall'andamento generale dei contagi."