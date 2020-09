Il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, intervistato da Rai Radio 1 nella trasmissione Un Giorno da Pecora, parla del ritorno graduale dei tifosi negli stadi: "Gli stadi si possono portare a un terzo della capienza, all'Olimpico a Roma l'ingresso potrebbe essere consentito anche a 20-25 mila tifosi. Nel momento in cui si mantengono due metri di sicurezza, con regole precise, si vietano gli abbracci, con l'utilizzo della mascherina e degli igienizzanti, io penso che l'ingresso ai tifosi si può portare ad un terzo della capienza dello stadio". Per Roma-Juve, al momento, non sono previsti nuove aperture in questo senso.