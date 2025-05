Silenzio stampa dell'Inter, Behrami: 'Non va bene dare alibi'

Getty Images

La corsa Scudetto entra nelle battute finali e l’Inter si trova a inseguire il Napoli di Antonio Conte, avanti di un punto a una giornata dal termine. I nerazzurri affronteranno il Como nell’ultima sfida, con la speranza di un passo falso dei partenopei contro il Cagliari al Maradona. In questo clima di tensione, le polemiche seguite al pareggio interno con la Lazio non si placano, soprattutto dopo la scelta dell’Inter di adottare il silenzio stampa.Una decisione che ha suscitato la critica dell’ex centrocampista Valon Behrami, intervenuto a DAZN: "Decidere di non parlare fa ancora più rumore. Dare alibi ai giocatori dell'Inter non è una cosa buona, questo silenzio fa passare il concetto che la colpa non sia dei giocatori".

Behrami non si è fermato qui, puntando il dito anche sulla gestione complessiva della stagione: "L'Inter non ha perso (lo scudetto, ndr) a causa degli arbitri, gli episodi si bilanciano alla fine di una stagione. È un campionato che l'Inter doveva dominare perché domina in Champions, che vale anche di più: il percorso in Europa è stato straordinario".Infine, l’ex giocatore ha sottolineato come la decisione societaria possa avere effetti negativi sulla mentalità della squadra: "Nella testa dei giocatori succede questo: la società ci ha detto di non parlare, allora vuol dire che sono arrabbiati con qualcun altro".