Il silenzio è calato da settimane tra il Milan e Mino Raiola. Sul tavolo c'è il tema rinnovo di Gigio Donnarumma, oggi fermo, come da mesi a questa parte. La scelta fatta con Raiola stesso è stata di concentrarsi prima su Ibrahimovic e poi sul proprio mercato, per pensare al rinnovo di Donnarumma solo più avanti senza particolari ansie nonostante la scadenza del contratto nel giugno 2021. Il Milan non sembra aver paura di perdere il suo portiere allo stato attuale delle cose.



Come scrive calciomercato.com, il club infatti è convinto che alla fine Donnarumma rinnoverà, anche perché la sua volontà non è di lasciare il Milan durante questo percorso di crescita che Gigio ha accettato da tempo. Così non c'è una vera trattativa in piedi, partirà più avanti iniziando dai 6,5 milioni di ingaggio attuali per salire a cifre ben più alte. Ma la richiesta non è sul tavolo perché oggi non si tratta, il tema tornerà d'attualità a breve giro, senza pressioni particolari. Questo è il piano del Milan dietro a un silenzio che fa trapelare ottimismo. Ma dovrà comunque portare alla firma, per evitare un finale che oggi sarebbe sorprendente.