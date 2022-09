Il clima interno alla dirigenza della Juventus nell'immediato post? A raccontarlo è la Gazzetta dello Sport oggi: "Non lo sapremo mai, perché nessuno della società ha parlato nel post partita e nemmeno l’allenatore, squalificato e perciò esentato da tv e conferenza. Arrivabene, Nedved e Cherubini (assente il presidente Andrea Agnelli) sono andati via silenti e arrabbiati, ma ciò che filtra dalla pancia del club è che non ci siano cambi di direzione in vista".